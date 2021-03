Imperia, incidente al porto, auto sbanda e sfonda la rete di un cantiere cappottandosi: illeso il conducente (foto e video)

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 al porto di Imperia, in via Scarincio, zona 'palazzine'. Il conducente di un’auto, una Fiat 600 azzurra, ha perso il controllo del mezzo sfondando la rete protettiva posta all’esterno di un cantiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e procedere alle operazioni di rimozioni del mezzo. Giunti anche gli agenti della polizia locale per compiere il sopralluogo e i rilievi di rito. Nessuno dei due occupanti dell’auto ha riportato ferite.

In un primo momento era stato attivato un equipaggio della Croce bianca, ma poi non è risultato essere necessario il trasporto in ospedale.