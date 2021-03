Sanremo: rifiuti e sporcizia a Pian di Nave, ci pensano I Deplasticati con la loro pulizia di Primavera (Foto)

I Deplasticati tornano in azione per la tradizionale pulizia di Primavera che oggi ha interessato la zona di Pian di Nave. L’area è tristemente nota per una presenza massiccia di rifiuti, specie nella zona degli scogli dove si può trovare di tutto.

Oggi, grazie all’intervento dell’associazione matuziana, è stata messa la proverbiale ‘toppa’ e ora si spera che da una parte i controlli (che spesso sono mancati) e dall’altra un briciolo in più di civiltà facciano in modo che non si tornino a vedere scenari non certo degni di una delle zone più frequentate del centro città, proprio vicino a a Santa Tecla e nella zona ormai diventata il centro degli eventi estivi.

Oltre due ore di lavoro che li ha visti impegnati nella pulizia dell'area "invasa" da rifiuti di ogni tipo come anche bottiglie, vetri rotti, resti di merende e aperitivi. 'Amaie' si occupa del ritiro dei rifiuti.