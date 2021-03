Progetto di cooperazione transfrontaliera ‘Edumob’: domenica prossima l'evento online con ‘Pedaliamo Insieme – virtual’

E’ in programma per domenica alle 19 l'evento online con ‘Pedaliamo Insieme – virtual’, a conclusione del Progetto di cooperazione transfrontaliera ‘Edumob’ sulla mobilità sostenibile.

L'evento sostituisce la pedalata (annullata per via della pandemia) inizialmente prevista, a conclusione del progetto, nei Comuni italiani coinvolti (Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera). Per più di tre anni, il progetto ha visto al lavoro la Regione Liguria in collaborazione con il Parco Naturale delle Alpi Liguri, i Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera in Provincia di Imperia, e i Comuni di Mandelieu, Villeneuve Loubet e Menton in Francia, con azioni di formazione ed educazione ambientale sui temi della mobilità sostenibile, oltre alla progettazione e alla realizzazione di piccole tratte di pista ciclabile.

L'evento virtuale di domenica presenterà tutte le opere realizzate e in via di ultimazione, e racconterà il contributo "Esperienze e competenze nella gestione delle Ciclovie", una raccolta di buone pratiche di gestione e manutenzione delle piste ciclabili in Italia e in Francia. Parteciperanno: Paola Carnevale (Regione Liguria), Marco Veirana (Presidente Fiab Tigullio, esperto nella mobilità casa-scuola), Sergio Raimondo (Progettista e Dir. Lavori opere realizzate da Edumob a Bordighera e Vallecrosia), Giorgio Ceccarelli (Fiab Riviera dei Fiori, curatore della pubblicazione ‘Esperienze e Competenze nella gestione delle ciclovie’). Modererà Cristina Sala (Agenzia di comunicazione OplayCommunication - incaricata della comunicazione del progetto).