“Dicono ci siano due modi per aver gli anticorpi per il Covid-19. Uno è il vaccino e l’altro beccarsi il virus… per il vaccino sono troppo giovane”.

In questo modo il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha voluto annunciare la propria positività al Coronavirus. Un modo un po’ particolare ma ad effetto.

Un altro Sindaco, quindi, è stato colpito dal virus nella nostra provincia e, quindi, a lui va l’in bocca al lupo della nostra redazione per una pronta guarigione.