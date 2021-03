A causa della riduzione delle dosi fornite da AstraZeneca, slittano ad aprile le vaccinazioni per i frontalieri

Asl1 informa la cittadinanza – in particolare i lavoratori frontalieri – che a causa della riduzione delle dosi fornite da AstraZeneca, la vaccinazione per i lavoratori transfrontalieri prenotati entro lo scorso 4 marzo, verrà organizzata nel mese di aprile.



"Così domani - spiegano dalla Asl - presso il centro vaccinale 'Giovanni Falcone' di Camporosso in località Bigauda, verranno effettuate solo ed esclusivamente vaccinazioni per le forze dell’ordine e per il personale scolastico, categorie prioritarie individuate dal ministero della salute. Pertanto chiediamo alla cittadinanza, in particolare i lavoratori frontalieri, di non presentarsi al centro vaccinale di Camporosso nelle giornate di sabato 27 marzo e domenica 28 marzo. Ricordiamo che le convocazioni per la somministrazione del vaccino, verranno effettuate da Asl e divulgate tramite i canali istituzionali dell’azienda sanitaria e gli organi di informazione".