Ventimiglia: proseguono i lavori in via Biancheri, nuova pavimentazione per il marciapiede (Foto)

Il cantiere di via Biancheri

Ventimiglia continua a lavorare grazie all’impegno dell’amministrazione e la città cambia. Per le opere del centro storico il Comune di Ventimiglia ha investito durante gli ultimi anni più di 22 milioni di euro. Fondi volti a perfezionare la sicurezza, ripristinare e migliorare in alcuni casi l’estetica della città.

Ora è il momento del marciapiede di via Biancheri, una delle vie più importanti, quella che sale verso Ventimiglia alta congiungendo le due parti della città. Grazie anche all’autorizzazione della sovrintendenza i lavori sono andati avanti. Ultimata la parte sinistra si procede con la sponda destra, installata la nuova pavimentazione con mattonelle del medesimo colore. Un lavoro destinato a rifare il look alla città ma anche a mettere in sicurezza le porzioni di territorio urbano dedicate ai pedoni.