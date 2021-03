Sanremo: domenica a Pian di Nave la grande pulizia di Primavera de I Deplasticati

Domenica I Deplasticati torneranno in azione. Alle 10 nella zona di Pian di Nave l'associazione matuziana chiama a raccolta tesserati, simpatizzanti e amanti della natura per una grande pulizia di Primavera.

Il kit necessario per prendere parte ai lavori prevede: mascherina, guanti spessi e sacchi gialli e grigi per raccogliere i rifiuti e differenziarli.

L'evento di domenica arriva a conclusione della settimana dedicata a 'M'illumino di meno'.