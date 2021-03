Incontro con il vice Ministro Morelli per il Tenda: Di Muro "Confermato l'impegno della Lega per il Ponente"

“Col vice ministro Alessandro Morelli e il commissario in pectore Nicola Prisco è stato fatto il punto a Limone Piemonte sulla ricostruzione del valico alpino del Colle di Tenda e il ripristino del tratto ferroviario tra Breil-Sur Roya e Ventimiglia”.

Lo ha detto in una nota il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, commentando l’incontro di oggi. “Siamo in un contesto internazionale – termina - con rapporti importanti a livello economico e turistico per l’intero Nord Ovest del Paese che ha necessità del ripristino di strada e ferrovia. Dopo i mesi persi col precedente governo, la scelta del vice ministro conferma l’impegno della Lega per la valle e per il Ponente ligure”.