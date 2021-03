Sicurezza sulla pista ciclabile: allo studio un regolamento specifico per tutelare gli utenti

Gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno durante la bella stagione, come lo sono anche le innumerevoli segnalazioni che ogni anno riceviamo in merito ad alcuni comportamenti a dir poco incivili lungo la pista ciclabile. Meravigliosa striscia d’asfalto a due passi dal mare e sulla quale ogni giorno si incrociano le tipologie più variegate di fruitori: dal ciclomotore al semi-professionista, dalle famiglie a chi sfreccia sui monopattini.

Proprio per garantire la massima sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di incidenti, pare sia allo studio di Amaie Energia, gestore della pista, un regolamento apposito, una sorta di ‘codice della strada’ che racchiuda le norme di corretto comportamento sulla pista. Documento che si rende necessario anche per via del crescente numero di monopattini, mezzi elettrici che raggiungono velocità potenzialmente pericolose su una pista per ciclisti e pedoni.

Per il momento si tratta solo di una proposta, ma pare che la società stia lavorando per mettere a punto il ‘codice’ in modo da rendere la pista sicura e fruibile a tutti nel rispetto di regole chiare e precise.