Il 2021 è l’anno di Dante: il 24 marzo alle 21 la Lectio Magistralis per celebrare il Sommo Poeta

Appuntamento video il prossimo 24 marzo, alle 21, su tutti i giornali del nostro gruppo editoriale, per anticipare quello che sarà il Dantedì, il 25 marzo, data in cui, secondo gli studiosi, il Sommo Poeta avrebbe intrapreso il suo straordinario viaggio ultraterreno.

Il nostro gruppo editoriale non mancherà di omaggiare il padre della lingua italiana, il poeta per eccellenza, studiato e celebrato in tutto il mondo. In questo anno così speciale gli saranno dedicati spettacoli, concerti, convegni, mostre, studi e conferenze.

MoreNews celebrerà il grande poeta con un incontro speciale, ideato ed organizzato da Andrea Borri con l’Associazione Territori e condotto da Barbara Simonelli con la regia di Daniele Caponnetto, che vedrà la prof.ssa Giovanna Frosini e la direttrice Lucilla Giagnoni dialogare, leggere e recitare passi della Divina Commedia.

La prof.ssa Frosini, ordinaria di Storia della lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Siena, è accademica della Crusca, componente della Commissione dantesca dell'Accademia della Crusca per il Vocabolario Dantesco e Vicepresidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Lucilla Giagnoni è attrice e direttrice artistica del teatro Faraggiana di Novara e protagonista su Rai 5, dal 21 febbraio fino al 25 marzo, della lettura integrale di tutti e cento i canti della Divina Commedia.

Ma non finisce qui, perché avremo i contributi video dei sindaci di due delle città dantesche: Verona e Ravenna. Due città straordinarie che, in questo 2021, nonostante la pandemia, saranno all’insegna di Dante e del suo straordinario genio letterario.

Un appuntamento di grande pregio e caratura, per celebrare uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Assolutamente da non perdere mercoledì 24 marzo alle ore 21 sul nostro quotidiano (Facebook e Home Page)