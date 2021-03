Il cordoglio del Pd dianese per la scomparsa di Edoardo Marino: “Grande lottatore, generosità inesauribile in ogni attività”

Il circolo del Partito Democratico dianese come tutta la comunità di Diano Marina è profondamente colpita dalla scomparsa del Dottor Edoardo Marino e, a funerali avvenuti, Il PD esprime le condoglianze ad Assunta, Anna e Giulia e alla famiglia tutta.

“Edo era una persona perbene - scrivono dal PD dianese - un grande lottatore, di una generosità inesauribile in ogni attività da lui intrapresa. Per molti anni ha rappresentato la minoranza, come lui preferiva essere, non opposizione, sempre costruttivo e proattivo, controllava ed indirizzava mai contro a prescindere, mai polemicamente sopra le righe, stimato ed apprezzato da tutti, dai colleghi di minoranza come da quelli di maggioranza. Per molti anni è stato iscritto al circolo, portando il suo contributo, la sua visone politica ed amministrativa. Con lui se ne va una parte bella di Diano, “da gibertalin a dianese vero”se ne va una figura che rappresentava una generosità gratuita, il darsi per la cosa pubblica, per il proprio paese, senza chiedere nulla in cambio, diventando esempio e modello per chi abbia interesse ad avvicinarsi alla politica locale. Ci mancherà molto e mancherà a molti poiché in ogni ambito in cui ha inciso ha lasciato di sé un bel ricordo. Ciao Edo”.