Intervento dei soccorritori questa mattina nella zona di Diano San Pietro per un escursionista caduto in un tratto particolarmente impervio. Le sue condizioni non sono gravi, ma si è reso necessario anche l'intervento dell'elicottero e del Soccorso Alpino per il recupero.

L'uomo è stato poi trasportato dal mezzo aereo al 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove è arrivato in codice giallo di media gravità.