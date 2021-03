Fondi per la messa in sicurezza del territorio, Airole chiede 185mila euro per l’adeguamento del rio Pontetto

Il Comune di Airole ha fatto richiesta per i contributi pubblici finalizzati ad investimenti di messa in sicurezza di opere pubbliche e territorio.

La cifra è di 185 mila euro e sarà destinata all’adeguamento del rio Pontetto, come spiega il sindaco, Maurizio Odoero: “I 185 mila euro che dovrebbero arrivare, sono un contributo che abbiamo chiesto per fare un adeguamento del rio Pontetto, che passa verso il centro abitato. Un adeguamento da un punto di vista idrogeologico in conformità con le normative del piano di bacino”.