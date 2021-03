Bordighera: a metà aprile, al via il Parent Training rivolto a genitori di bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

Al via giovedì 15 aprile 2021 il Parent Training rivolto a genitori di bambini, fino a 12 anni, con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. L'iniziativa è organizzata da Servizi Medici Hesperia in collaborazione con AIFA Onlus, Associazione Italiana Famiglie ADHD.



"In un clima di mutuo aiuto - si spiega nel comunicato - i genitori diventeranno parte attiva di un processo educativo e terapeutico volto a far proprie strategie utili alla gestione del bambino con ADHD. Il ciclo formativo prevede 10 incontri di un’ora e mezza, occasione di riflessione sullo stile educativo e di apprendimento delle strategie relazionali per costruire legami efficaci tra genitori e figli. Il Parent Training sarà tenuto da collaboratori AIFA Onlus, esperti di terapia cognitivo-comportamentale. Appuntamento alle 16.30 Villa Hesperia, Via Romana 40, Bordighera. Gli incontri, in presenza, saranno organizzati secondo le disposizioni di contenimento del contagio da Coronavirus".

Per informazioni e iscrizioni 0184 261467 info@servizimedici.com o referente.liguria@aifa.it