Ieri agli Istituti ‘Fermi-Polo-Montale’ la ‘Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid-19'

Gli studenti dell'Istituto 'Fermi-Polo-Montale' di Ventimiglia hanno osservato ieri un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid-19. Con l'iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente dell'Istituto dott.ssa Antonella Costanza e dall'intero corpo docente, gli studenti hanno riflettuto sul significato di questa giornata e commemorato le oltre 100.000 vittime del Covid-19 “Al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia".

L’istituzione di tale giornata deriva dal decreto legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge, porta le firme dei deputati Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco, il cui articolo 4 si riferisce in particolare alle istituzioni scolastiche:

- Art. 4. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado) 1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuo­vere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e al­l’apprendimento dei temi relativi alla diffu­sione dell’epidemia di coronavirus e all’im­pegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assi­stenza alle comunità e alle persone colpite. Nel nostro istituto questa giornata è divenuta anche occasione per parlare delle emozioni e dei sentimenti suscitati dalla pandemia, soprattutto nelle nuove generazioni, e degli strascichi che ha lasciato anche in seguito all’introduzione della didattica a distanza.

Con questa riflessione docenti e studenti hanno lanciato un messaggio di condivisione e di speranza per il futuro, testimoniando così l'importanza della scuola anche in un momento così difficile per il nostro Paese.