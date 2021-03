Tutti assolti in Appello gli amministratori e i politici accusati per le 'spese pazze' in Regione, c'è anche Alessio Saso

L'ex vice Ministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi è stato assolto in Appello per le cosiddette ‘spese pazze’ di quando era consigliere regionale in Liguria. Assolti tutti gli imputati perché il fatto non sussiste mentre, in primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi.

Il processo riguardava le spese non ritenute congrue all'attività politica negli anni dal 2010 al 2012, quando era capogruppo regionale della Lega. Oltre a Rixi sono stati assolti, dall’accusa di peculato e falso, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Alessandro Benzi, Francesco Bruzzone, Armando Ezio Capurro, Giacomo Conti, Raffaella Della Bianca, Marylin Fusco, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Limoncini, Marco Melgrati, Antonino Miceli, Franco Rocca, Matteo Rossi, Matteo Rosso, Alessio Saso e Aldo Siri.