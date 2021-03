Un incendio di modeste dimensioni, questa mattina in un appartamento di via Grossi Bianchi, in frazione Poggio a Sanremo.

Le fiamme sono divampate nella cucina di un appartamento e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme in pochi minuti.

I danni sono stati limitati alla cucina mentre i proprietario dell'appartamento è stato soccorso per una lieve intossicazione.