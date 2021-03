La nave da crociera 'Costa' passa davanti alla nostra provincia: in tanti l'hanno immortalata (Foto)

Il passaggio della nave da crociera Costa Smeralda ha attirato la curiosità di molte persone sulla costa di tutta la nostra provincia ma, in particolare nella zona di Sant’Ampelio a Bordighera. La nave si è fermata per qualche minuto, prima di ripartire verso Ovest e quindi quale miglior occasione per fare una foto. L’enorme imbarcazione è sempre spettacolare ed è transitata piuttosto vicina alla costa della provincia.