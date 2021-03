Sanremo: 90 anni fa l'addio a Padre Giovanni Semeria, lunedì una celebrazione in suo ricordo

La vita di padre Giovanni Semeria è stata un continuo pellegrinaggio, ovunque ha impegnato la sua attività di oratore per il bene dei suoi orfani. Come il seme buttato nel terreno e marcito dal sole e dall’acqua, così padre Semeria si è lasciato consumare da quell’Amore che non conosce riposo. La morte lo ha colto nel pieno dell’attività, esausto ma non stanco, mentre si trovava a Sparanise di Caserta".

radunerà lunedì 15 marzo alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano per la celebrazione della Santa Messa solenne. "In chiesa, per tutta la giornata di lunedì sarà esposto il ritratto di padre Semeria. - aggiungono dall'Istituto e dalla Parrocchia - Durante la celebrazione verrà offerta la lampada che arderà dinanzi all’immagine come segno della devozione di tutta la popolazione di Coldirodi, ma soprattutto per ricordare a ciascuno l’invito di Gesù ad essere “luce del mondo” come lo è stato padre Giovanni Semeria".