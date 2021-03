‘Ferrovia delle Meraviglie’, AGB: "Nonostante il successo del concorso FAI, nulla si sta muovendo"

“La soddisfazione rimane per il primo posto ottenuto dalla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza (‘Ferrovia delle meraviglie’) nel concorso ’I Luoghi del Cuore’ del Fondo Ambiente Italiano (‘FAI’), ma, come sempre quando le feste finiscono, qualche pensiero meno gioioso e più preoccupato affiora”. Ad intervenire è l’Associazione Giuseppe Biancheri ‘Comitato Ferrovie Locali Cuneo’ che spiega: “E il pensiero è che il disinteresse e la lentezza di coloro che dovrebbero essere deputati a mantenere viva la Linea (Regione Piemonte e Trenitalia in primis e RFI) riemergono in modo evidente. Ciò che sta succedendo in questo periodo lo dimostra in modo inequivocabile. A ottobre del 2020 la tempesta ’Alex’ ha spazzato via strutture e servizi della Valle Roya: tutti sono al corrente dei danni arrecati e del futuro incerto della Valle. Le ferrovie francesi, SNCF, non si sono risparmiate nei lavori di ripristino della Linea e in aprile 2021 i treni da Cuneo potrebbero proseguire fino a Breil-sur-Roya da cui è tuttora possibile raggiungere Nizza. Per contro ora, a cinque mesi dal disastro meteorologico di inizio ottobre, quali notizie ci sono sul tratto della Linea da Breil-sur-Roya a Ventimiglia? I danni non sono paragonabili a quelli avvenuti a nord di Breil-sur-Roya e hanno toccato solo una piccola parte francese della Linea(tratto di qualche centinaio di metri). È stato detto che i costi per il ripristino ammonterebbero a circa 2,5 milioni di euro, meno di un decimo di quello che stanno spendendo i Francesi per i lavori a nord di Breil-sur-Roya. Dopo cinque mesi tutto quello che riesce a dire RFI (‘Rete Ferroviaria Italiana’) è che sono stati fatti i sopralluoghi necessari e che è pronta ad avviare i lavori, i quali però ancora non possono iniziare perché ‘è in corso l’interlocuzione per la redazione della convenzione con i francesi’. Questo vuol dire che la Linea sarà riattivata probabilmente soltanto in autunno".

"Forse in questo momento solo chi ha lavorato per il successo dell’iniziativa del FAI e tutti coloro che hanno votato si rendono conto della gravità e dell’inaccettabilità di questa prospettiva. Ci aspettiamo che gli Enti del Territorio (a tutti i livelli), i Parlamentari che lo rappresentano, le Regioni interessate e il Ministero dei Trasporti facciano uno sforzo, convinto e sollecito, per capire la situazione e magari – viene da dire – almeno per questa volta facciano la ’voce grossa’ per ottenere il ripristino della tratta Breil-sur-Roya-Ventimiglia entro le prime settimane dell’estate, ossia entro giugno prossimo”.