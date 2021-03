Al confine di Ventimiglia respinti i francesi: Di Muro "E i migranti che arrivano senza tampone? Se li tenga la Francia!" (Video)

L’Onorevole ventimigliese della Lega, Flavio Di Muro, è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati, nel dibattito sulla conversione in Legge del Decreto sulle restrizioni per la lotta alla pandemia e garantire la sicurezza sanitaria sul territorio nazionale.

Lo ha fatto presentando un ordine del giorno per trovare una soluzione su quanto accade a Ventimiglia, in relazione al fenomeno dell’immigrazione legato alla lotta alla pandemia. “Purtroppo il connubio immigrazione-coronavirus, in questa realtà ha creato problemi e preoccupazioni tra cittadini e forze dell’ordine. Con i decreti in vigore a livello nazionale imponiamo alle persone di qualsiasi nazionalità che arrivano dall’estero (come quelle in ingresso dalla Francia) di dimostrare che nelle 48 ore precedenti di non essere positivi al Covid. Questo per tutelare una zona come quella ventimigliese che vive ordinanze maggiormente restrittive rispetto al resto della Liguria e anche in base alla situazione delle Alpi Marittime che è la più colpita in Europa dalla pandemia”.

Di Muro si chiede perché vengono respinti i francesi che arrivano in Italia e non dimostrano di essere negativi e, invece, cosa accade per i migranti che sono ‘riammessi’ dalla Francia: “Questi finiscono in un ‘limbo’, giuridico e gestionale, perché non si capisce quale paese debba eseguire il tampone per verificare la situazione sanitaria. Visto che la maggior parte di loro vengono fermati per la prima volta in Francia, dopo aver superato il confine in qualche modo, non possono essere presi in consegna dalle forze di polizia italiane se non sono negativi. Quindi, cosa si deve fare? O qualcuno dimostra che non hanno il Covid, oppure l’Italia che è uno Stato sovrano, non dovrebbe prendersi carico dei migranti ‘riammessi’. E’ una situazione che sta preoccupando non solo gli italiani di confine ma anche gli operatori delle forze dell’ordine che si trovano di fronte a persone che non sanno se negativi o positivi”.

Di Muro ha chiesto chiarezza al Governo, con un intervento immediato: “Servono risposte perché non si può andare avanti in queste condizioni e non ci possono essere discriminazioni tra chi vengono a fare acquisti in Italia e di persone di cui non sappiamo nulla, ma la Francia chiede al nostro paese di farsene carico. Come ha detto Matteo Salvini, il problema dell’immigrazione è da gestire a livello europeo e ci vuole reciprocità dallo stato transalpino ed ora va dimostrato”.