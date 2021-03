Sanremo: vaccinato il 90% degli agenti della Polizia Municipale, su 59 hanno aderito in 51

Tutti i servizi sono stati garantiti, grazie alla turnazione preventivata, ma non sono stati facili i giorni successivi alla settimana del Festival per gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Sanremo, a causa della vaccinazione a cui sono stati sottoposti.

Dei 59 agenti che sono in forza in questo momento alla Municipale matuziana, ben 51 hanno accettato di vaccinarsi e solo 8 hanno preferito non farlo. Un buon 90%, quindi, hanno deciso di farsi inoculare la prima dose, in attesa poi di fare il ‘richiamo’.

Per alcuni agenti qualche piccolo sintomo post vaccinale, risolto in poco meno di 24 ore. Ora la situazione, al comando di Villa Margotta, sta tornando alla normalità.