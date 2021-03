Auto in contromano sull'Aurelia Bis: a Taggia si sperimenta il 'ControStop' (Foto e video)

L'amministrazione comunale, attraverso l'interessamento dell'assessore Espedito Longobardi e Anas, avevano dimostrato attenzione verso il problema delle auto in contromano e avevano fatto un primo intervento per rendere più visibile la segnaletica orizzontale. La nuova apparecchiatura rappresenta un ulteriore passo in avanti.

Ieri mattina Longobardi e Varano hanno partecipato a una prima prova di posizionamento e funzionamento del nuovo sistema ma la collocazione definitiva sarà a stretto giro. Il ControStop funziona con delle fotocellule e una telecamera che rilevano il movimento in senso opposto dei veicoli, scattano una foto e accendono un pannello luminoso a led per allertare il conducente in errore.

Oggi, il sistema ControStop è considerato ancora sperimentale. Per diverso tempo è stato usato all'incrocio dell'uscita autostradale di Imperia Est. Questa nuova fase su Taggia, sarà propedeutica a fornire ulteriore documentazione al Ministero dei Trasporti, per ottenere il riconoscimento ufficiale. In un prossimo futuro apparecchiature come queste potrebbero essere collegate con le stazioni di controllo delle forze dell'ordine o dell'Autostrada in modo che l'allarme per veicoli in contromano possa essere diramato in tempo reale.