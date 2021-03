Ventimiglia: 100% elettrica e silenziosa, ecco la nuova macchina per lavare i marciapiedi e le strade di notte (Foto)

Importante novità per la pulizia dei marciapiedi a Ventimiglia. Da oggi, infatti, la Docks Lanterna ha in prova una macchina lava marciapiedi con tanto di sanificazione degli stessi, completamente ecologica ed elettrica, che la rende silenziosissima.

La nuova macchina è stata presentata questa mattina, dall’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città, al Sindaco Gaetano Scullino. Ha un’autonomia di circa 6 ore e pulisce i marciapiedi da escrementi di animali ed altro in modo totalmente automatico, ma è anche fornita di una ‘lancia’, grazie alla quale gli operatori potranno intervenire in caso di sporco ulteriore.

La macchina elettrica, che è in fase di test da parte dell’azienda, oltre a essere completamente ecologica è anche totalmente silenziosa, per evitare le inopportune sveglie ‘notturne’ delle quali i residenti si sono lamentati più volte.

“Si tratta di un sistema vincente sul piano ecologico – ha detto oggi il Sindaco, Gaetano Scullino – grazie alla funzionalità in modo elettrico e silenzioso. Sicuramente una macchina del futuro per la pulizia di strade e marciapiedi. Un’apparecchiatura che può essere usata nelle isole pedonali e anche nei vicoli stretti, perché si muove agevolmente negli spazi più angusti”.

Se, come l’Amministrazione si augura, la macchina in prova funzionerà bene ne potranno essere acquistate diverse dalla ‘Docks’: “Teniamo molto alla pulizia dei marciapiedi e delle strade – ha terminato il primo cittadino – ma anche al riposo dei nostri residenti che, al mattino presto devono poi alzarsi per andare al lavoro. Questa può essere una valida e preziosa alternativa ai macchinari attuali”.