Ospedaletti: il Comune è alla ricerca di un immobile per mantenere il presidio dei Carabinieri in città

Il Comune di Ospedaletti sta cercando di trovare, nel più breve tempo possibile, una soluzione per mantenere il presidio di legalità e sicurezza rappresentato dalla stazione dei Carabinieri. Nei giorni scorsi il nostro giornale aveva sollevato la problematica e la possibilità che, nei prossimi mesi il presidio possa sparire dalla città delle rose.

Da qualche giorno, intanto, via Cavalieri di Malta è stata riaperta in tutti e due i sensi di marcia e l'edificio 'Piccadilly' che ospita anche i militari, è stato rimesso completamente in sicurezza con le impalcature a protezione sia del transito pedonale che veicolare. Anche gli alloggi degli inquilini dello stabile sono in sicurezza, la Biblioteca Civica è stata appena riaperta a differenza della sede della Polizia Locale sempre aperta.

Nessun abitante dell'immobile è stato evacuato, militari e privati cittadini continuano ad abitarlo. L'unico divieto riguarda l'accesso ai terrazzi e al lastrico solare del palazzo. Il Comune è in costante contatto con i Carabinieri per trovare rapidamente una soluzione e per valutare le opzioni possibili. La locale Stazione intanto opera normalmente con le stesse modalità precedenti.

“Per Ospedaletti - ha dichiarato il Sindaco Daniele Cimiotti - la Stazione dei Carabinieri è molto importante e stiamo facendo quanto è nelle nostre possibilità per mantenere questo presidio ancora per molti anni”.