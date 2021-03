Un anno fa il via al lockdown, intervista al Primario di Malattie Infettive "La situazione è ancora molto seria"

Un anno fa iniziava il lockdown e, vista la situazione sanitaria, abbiamo parlato con il Primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, il Dottor Giovanni Cenderello.

Dopo 365 giorni ci siamo chiesti com’è la situazione e la risposta del Primario non è particolarmente rassicurante: “E’ molto seria – ha detto il Dottor Cenderello – visto che abbiamo oltre 120 pazienti ricoverati e 12 in terapia intensiva. Ad un anno di distanza non siamo più spaventati e in confusione, visto che lo scorso anno è stato un attacco a sorpresa un po’ come una ‘Pearl Harbour’. Oggi siamo decisamente più consapevoli, abbiamo ordine e stiamo combattendo vedendo la ‘cavalleria’ che arriva. Ma abbiamo ancora un mese e mezzo o due di lavoro sicuramente intenso, perché c’è ancora una grossa circolazione di virus, tanti pazienti che necessitano di ricovero e tanti a cui serve la terapia intensiva”.

I numeri parlano chiaro perché al ‘picco’ del 4 aprile 2020 a Sanremo c’erano 220 pazienti ricoverati e 26 in terapia intensiva. Oggi ce ne sono circa la metà e la preoccupazione è tanta, visto che il 9 marzo scorso c’erano circa 50/60 ricoverati (praticamente la metà di oggi). “Probabilmente nel prossimo mese non dovremmo avere un aumento superiore a quello dello scorso anno – ha detto il Dottor Cenderello – ma sicuramente il timore rimane e servirebbe fermarsi un attimo”. Intende un eventuale ‘lockdown’ come prospettato a livello nazionale? “L’aumento dei contagi è evidente e, se viene attuato in modo propedeutico alla vaccinazione, potrebbe diventare fondamentale. Se, ad esempio, si pensasse ad una campagna vaccinale di 15/20 giorni, recuperando medici e infermieri per una somministrazione quasi ‘militare’, alla riapertura si potrebbe veramente tornare a vivere normalmente in tempi brevi. La differenza della vaccinazione tra noi e gli inglesi è di un decimo, tra un milione e mezzo da noi e 15 nel Regno Unito”.

Quindi il ‘confinamento’ potrebbe essere propedeutico a una primavera e un’estate più tranquilla con possibili riaperture? “Secondo me si, ma serve un calcolo economico, che ci consenta di superare questi 20 giorni. Noi dobbiamo fare un’azione sinergica: chiudere sapendo che in quel periodo si possano vaccinare un tot di milioni di italiani. Esistono modelli matematici che lo consentono e, quindi, sapendo di imporre una sofferenza enorme alla nazione, si potrebbe raggiungere una soglia minima di impatto. Chiudere per chiudere è inutile o solo con un effetto minimo sulla circolazione del virus. Magari, chiudendo e vaccinando, potrebbe essere un sacrificio definitivo per poi tornare alla normalità, soprattutto per gli operatori economici”.

Com’è la situazione per il personale? “Sicuramente abbiamo dei grandissimi professionisti che non si fermano mai ed hanno imparato a gestire la malattia. C’è ovviamente tanta stanchezza mentre la percentuale dei vaccinati è molto alta, tra il 75 e l’80%”.

Proprio in tema di vaccinazione le chiediamo cosa pensa della sua importanza: “Il vaccino è fondamentale perché basta guardare i dati del Regno Unito e di Israele, i due paesi dove si è vaccinato molto e dove il numero di ricoverati e di morti è letteralmente crollato”. E sulla produzione dei vaccini pensa che si potranno avere forniture più importanti: “Penso che con l’approvazione di quello della ‘Johnson & Johnson’ si andrà più spediti, visto che basterà una somministrazione sola e che avrà un ottimo effetto sulla popolazione”.