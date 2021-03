Doppio intervento in tarda mattinata: a Camporosso si capotta con l'auto mentre a Imperia un malore in campagna

Si capotta con l’auto sulla strada Provinciale poco sopra l’abitato di Camporosso ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite.

E’ accaduto poco prima di mezzogiorno e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra. Il conducente è uscito senza problemi dall’auto e portato in ospedale per accertamenti mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo.

Un altro intervento ha visto impegnati i Vigili del Fuoco di Imperia, per un uomo che ha avuto un malore in campagna, in regione Panegai. Sul posto anche i sanitari del 118 e l’elicottero ‘Grifo 1’, che ha portato l'uomo al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.