Alluvione in valle Argentina e ricostruzione, il Circolo PRC Faraldi "Regione in ritardo nel consegnare fondi"

"La Regione governata dal centrodestra in Liguria è in ritardo nel consegnare una parte dei fondi richiesti, autorizzati ma non ancora versati". E' quanto denunciano dal Comitato direttivo del Circolo Valeria Faraldi, del partito di Rifondazione Comunista Sanremo - Taggia, a seguito anche delle gravi difficoltà economiche che stanno vivendo i comuni più piccoli come Molini di Triora, per la ricostruzione dopo l'alluvione di ottobre 2020. Oggi il sindaco Manuela Sasso ha scritto al premier Mario Draghi per chiedere un intervento da parte del Governo.

"Sono molti i sindaci di comuni dell'imperiese ma anche di altre località italiane che si lamentano, giustamente, di non avere ancora a disposizione i fondi necessari per riparare i disastri che il dissesto idrogeologico ha causato negli ultimi mesi.- sottolineano da Rifondazione - Lo 'stupido', definizione di Romano Prodi, patto di stabilità a livello europeo è stato sospeso a livello UE, non abolito, ma solo momentaneamente sospeso, a causa della pandemia che tanti lutti e problemi sanitari sta provocando".



"I comuni non possono accedere ai loro fondi accantonati presso la tesoreria centrale a causa dello 'stupido', questo lo sosteniamo da tempo solo noi comunisti patto di stabilità interno deciso dai vari governi precedenti a quello di Draghi ma che anche questo governo sta mantenendo. - aggiungono - E poi si vanno a chiedere soldi alle banche! I soldi ci sono".

"Se non bastassero occorre che la tanto promessa lotta alla evasione e elusione fiscale non rimanga come tante altre, una promessa. - concludono dal circolo Faraldi - E poi con la 'promessa' riforma fiscale perché non introdurre una patrimoniale, anche di un solo 0,5%, sui patrimoni superiori a 1 milione di euro?".