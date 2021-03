Varato 'Monaco One', il catamarano veloce che collegherà il porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo (Foto)

È pronto a entrare in servizio 'Monaco One', il catamarano super veloce che collegherà dalla prossima settimana il nuovo porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a 'Cala del Forte' e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.

Alla cerimonia, che ha visto anche la presenza del Principe Alberto, hanno presenziato le massime autorità monegasche.

'Monaco One' può trasportare fino a 12 passeggeri a grandi velocità grazie ai due motori da 350 CV ciascuno per una velocità superiore ai 40 nodi. È costato 1.2 milioni di dollari.

In aggiornamento.