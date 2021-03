Sanremo: ANA promuove raccolta firme a Verezzo per installazione telecamere di sorveglianza

Il Gruppo di Verezzo dell’Associazione Nazionale Alpini, venendo incontro alle crescenti istanze di sicurezza che provengono dalla popolazione a seguito dell’intensificarsi di reati contro il patrimonio privato e pubblico e talvolta anche contro le persone, ha promosso una raccolta di firme per chiedere all’Amministrazione Comunale, l’installazione, anche nel territorio di Verezzo, di telecamere di sorveglianza da integrarsi nel sistema già attivo in gran parte del territorio cittadino.

“Tale iniziativa - si spiega nella nota - si inquadra nel più vasto ventaglio di attività di Protezione Civile nel quale l’A.N.A. è già impegnata, in tutta Italia, coi suoi volontari in gran parte delle situazioni critiche, dalla sanità al soccorso alimentare, dal presidio di eventi, al pronto intervento in caso di calamità".

"La raccolta di firme - ci spiega il capogruppo Massimino Filippi - avverrà ricorrendo a volontari che consegneranno, nel rispetto delle precauzioni e della normativa antipandemia, i moduli da far firmare in famiglia o tra i vicini di casa, moduli che verranno poi fatti pervenire al delegati del Gruppo per essere poi consegnati all’Amministrazione Comunale. Proprio per evitare assembramenti non sono istituiti specifici luoghi di raccolta delle firme.

Con questa iniziativa, che si svolge in un periodo in cui sono pressoché inesistenti le occasioni di cerimonie e raduni che erano occasione di presenza per le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Gruppo di Verezzo, facendo sua l’esortazione proveniente dalla Direzione Nazionale dell’ANA, vuol dimostrare che le ‘Penne Nere’ sono sempre presenti, attive e disponibili al servizio”.