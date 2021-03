Come funziona la vaccinazione al Palasalute, il racconto di una lettrice di Imperia

"Al TG ho sentito come funziona la vaccinazione degli anziani in altre città e regioni. Vorrei descrivere come ha funzionato ad Imperia nel mio caso.

Ho tentato la prenotazione telefonica, ma trovavo sempre occupato, allora ho effettuato quella via e-mail. Ho avuto rapidamente la risposta telefonica con il giorno della vaccinazione facendomi scegliere l'orario a me più comodo. Il giorno prima ho ricevuto una telefonata dalla ASL che mi ricordava l'appuntamento. Mi sono recata al Palasalute di Imperia e all'ingresso sono stata accolta da un'infermiera che mi ha accompagnato ad una postazione interna dove un'impiegata mi ha fatto riempire e firmare un modulo. Poi sono stata accompagnata dal medico per rispondere a varie domande sulla mia salute con cui ha compilato un altro modulo. Dopo di che un'infermiera mi ha accompagnato nel vicino ambulatorio dove una premurosa infermiera mi ha fatto accomodare e mi ha sottoposto al vaccino, assolutamente indolore. Poi mi hanno fatta accomodare su sedie distanziate per 15 minuti per verificare eventuali malesseri, e mi hanno consegnato un modulo da compilare con varie domande da riportare 3 settimane dopo, quando mi sottoporranno al richiamo del vaccino.

Il tutto è stato talmente rapido e ben organizzato che ho sentito il dovere di complimentarmi con l'ASL 1 ed il Palasalute, ringraziando il personale per la loro cortesia ed efficienza.

Una lettrice di Imperia".