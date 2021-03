I Måneskin primi millennials a vincere Sanremo: “In pochi anni da suonare per strada a vincere il Festival, i giovani credano in loro stessi”

È il giorno del trionfo per i Måneskin, primi millennials a vincere il Festival di Sanremo.

Questa mattina sono intervenuti in conferenza stampa a poche ore dal successo che per loro è consacrazione di una carriera iniziata pochi anni fa suonando per strada e nei ristoranti.

“Nessuna rivincita, abbiamo ampiamente superato quello che è successo a X-Factor - commentano i Måneskin - dato il momento, ci ha fatto piacere pensare che la nostra musica possa aver strappato un sorriso alla gente da casa. Le lacrime di ieri sera? Siamo umani, non siamo automi che suonano e basta. Lavoriamo con un team che è anche la nostra famiglia”.

“In pochi anni siamo passati da suonare per strada e nei ristoranti a vincere Sanremo - concludono - ai giovani diciamo di credere sempre in loro stessi”.

E, infine, un convinto 'sì' alla partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest.