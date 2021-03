71° Festival: l'abbraccio tra Amadeus e Fiorello sancisce la fine della loro esperienza sanremese, per ora

Amadeus e Fiorello, amici da una vita e mattatori del palco dell'Ariston, lasciano il Festival di Sanremo.

Lo aveva annunciato 'Ama' durante la conferenza stampa di ieri: “non ci sarà un ter”. Ma, poi, non ha escluso un possibile ritorno, ma non l'anno prossimo.

La fine della loro esperienza festivaliera viene sancita da una foto che è insieme dolce e liberatoria. Un forte abbraccio appena tornati in hotel a pochi minuti dalla chiusura della finalissima.

Amici da sempre, Ama e Fiore, hanno portato a termine l'edizione forse più complicata nella storia della kermesse. Partendo da quella frase che lentamente tutti hanno fatto propria: “Non farlo sarebbe stato molto più semplice”. Per fortuna e per il bene della città non hanno scelto la strada facile.