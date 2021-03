71° Festival di Sanremo: la serata finale si apre con 13,2 milioni e chiude con uno share medio del 56,2%

Numeri da grandi edizioni per la serata finale del 71° Festival di Sanremo.

La puntata si è aperta con 13 milioni 203 mila spettatori e uno share del 49,9%. Nella seconda parte, invece, il Festival è stato visto da 7 milioni 730 mila spettatori con uno share del 62,5%.

In media, quindi, la puntata finale è stata vista da 10,4 milioni di telespettatori per uno share medio del 56,2%.