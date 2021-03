Per la 'Giornata internazionale della Donna', appuntamento online del Club per l’UNESCO di Sanremo

In occasione della ‘Giornata internazionale della Donna’ il Club per l’UNESCO di Sanremo presenta ‘Il diritto di essere ricordate’, donne non arrendevoli del passato raccontate da Ida Bazzan, Donatella Cataldo, Ersilia Ferrante, Stefania Stefanelli, Socie del Club per l’UNESCO di Sanremo. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 sulla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Sanremo QUI.