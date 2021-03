Il Vescovo Suetta contro il premio 'Città di Sanremo' a Fiorello, Biancheri ribatte “È stato un piacere premiarlo”

Questa mattina il Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, ha puntato il dito contro il Festival di Sanremo e anche contro il premio 'Città di Sanremo' consegnato dal sindaco a Fiorello.

L'argomento è stato discusso anche in conferenza stampa questa mattina con il sindaco Alberto Biancheri che ha ribattuto: “Per me è stato un piacere dare questo premio a Fiorello che era anche un po' come consegnarlo anche ad Amadeus”.

“Non ha offeso nessuno - ha aggiunto Amadeus - ha giocato e sono fiero di aver assegnato quel premio a una persona buona, generosa, corretta e onesta. I valori di un buon cristiano”.