71° Festival di Sanremo: Giovanna Botteri, dai territori di guerra al palco dell’Ariston “Non dimenticare, ma accarezzare le ferite”

Giovanna Botteri non è solo il volto Rai nel mondo, è la giornalista che ha raccontato in prima linea i territori di guerra e la lotta al covid nel mondo. Questa sera salirà sul palco dell’Ariston per serata finale del 71° Festival di Sanremo, una presenza fortemente voluta da Amadeus.

“Sono emozionata, preoccupata e tesissima, non ho chiuso occhio - ha dichiarato a poche ore dall’esordio al Festival - il mantra di questo Festival è non dimenticare, ma accarezzare le ferite, ricordare quelle ferite, quello che sta succedendo, ma in qualche modo ricordare anche come si può vivere con questa ferita, si deve vivere con questa ferita”.



“Sono stata inviata di guerra all’estero, come si può continuare ad amare a distanza? Come si può sentire il pubblico? Ormai mi sono abituata a parlare davanti a nessuno e sentire quello che c’è oltre le telecamere” ha concluso Giovanna Botteri.