71° Festival di Sanremo: Gaudiano incredulo dopo la vittoria tra le nuove proposte “Faccio ancora fatica a collegare il volto che vedo sui giornali con il mio io”

Dopo la vittoria di ieri sera tra le nuove proposte con “Polvere da sparo”, questa mattina per Gaudiano è tempo di metabolizzare un successo per lui particolarmente emozionante perché legato a doppio filo alla perdita del padre.

“Siamo arrivati ieri sera dopo un percorso lunghissimo che ha approfondito una conoscenza lunghissima con gli altri ragazzi - ha commentato Gaudiano - c’è tanta stima tra di noi e io per primo adoro le canzoni degli altri tre. Nel retropalco non c’era tensione ma una passione comune”.

Il vincitore delle nuove proposte ha poi condiviso le sensazioni post proclamazione: “Stanotte ho chiuso gli occhi tardi, dentro ero euforico anche se la situazione ci costringe a non poter sfogare la felicità. Dopo l’Ariston sono tornato in stanza ma ancora stamattina faccio fatica a far combaciare il volto che vedo sui giornali con il premio in mano e il mio io”.

E, infine, cosa è successo quando ha riacceso il telefono dopo la vittoria? “Mi è arrivato tantissimo amore” ha risposto Gaudiano.