“È una fortezza perché resiste, un’astronave perché va verso il futuro, un’arca perché porta salvezza”: presentate le due nuove edizioni dello storico quaderno Ariston

"Il teatro Ariston è un racconto come lo è il Festival. Un racconto che dà fiducia perché positivo, fa incontrare le persone, le intelligenze e le emozioni".

Con queste parole Walter Vacchino ha rimarcato l'importanza del teatro Ariston nel panorama culturale della città di Sanremo e più in generale a livello nazionale. Un nome quello dell'Ariston legato profondamente al Festival e che oggi passa dalla presentazione di Ariston Story 4 e 5, i due nuovi quaderni che raccontano la storia di questo teatro dal 1995 al 2005. L’Ariston è un’istituzione culturale, è storia del nostro paese, è simbolo di un’Italia che sa rialzarsi, che resiste. Nomi importanti in collegamento vogliono regalare la propria testimonianza nella diretta streaming per la presentazione dei due nuovi quaderni “Ariston Story” n°4 (dal 1995 al 2000) e “Ariston Story” n°5 (dal 2000 al 2005), Giuseppe Conte, Marcello Algeri, Mario Maffucci, Antonio Silva, Red Ronnie.

Sfogliando i volumi si trova tutto, l’arte, lo spettacolo, l’invenzione, la creatività.

All'interno di questi volumi c'è uno spaccato della cultura e della società italiana, attraverso un racconto per immagini e parole: foto, articoli di giornali, aneddoti e tanto altro raccolti in queste preziose pubblicazioni. I volumi sono stati presentati dallo scrittore Luca Ammirati che ne ha curato i contenuti. Al suo fianco, il proprietario del Teatro Ariston Walter Vacchino. La presentazione è stata 'animata' dai racconti di molti personaggi e personalità famose che in questi anni hanno coltivato una profonda amicizia con il teatro di Sanremo. LA PRESENTAZIONE DEI NUOVI QUADERNI





"Si tratta di ringraziare da parte della famiglia Vacchino e di tutto il team dell'Ariston, le persone che ci hanno permesso di essere qui: la Rai, l'amministrazione comunale, i tecnici, gli artisti e tutti quelli che hanno contribuito a portare avanti questa sfida. Per ultimo ho tenuto i medici, gli operatori sanitari e la ASL perché senza il loro contributo questa sfida non sarebbe stata affrontata. - ricorda Walter Vacchino - Abbiamo ancora due giornate da portare avanti per ottenere un risultato che rimarrà un modello di lavoro e ripartenza. La possibilità di rimetterci a lavorare con quelle che sono le difficoltà che il futuro ci riserva".

“Il teatro Ariston è un sogno, il sogno di mio padre Aristide, che noi cerchiamo di portare avanti senza che gli incubi di oggi possano togliere poesia” aggiunge il patron. L’Ariston è nato per far incontrare le persone e Valter Vacchino crede nella “fiducia di realizzare un prodotto che oggi ha delle difficoltà in più, è una sfida mai vinta perché ogni giorno ha un rischio, ma una vita senza rischi non è vita”.

"Il piacere di essere qui è per i valori, la tradizione, i legami di amicizia che si sono creati intorno e dentro al palco. In una sala nata per fare incontrare le persone. Le nostre poltrone che vibrano e aspettano l'energia e le persone che arriveranno prossimamente. - prosegue Vacchino - Tutto questo ha un significato maggiore perchè essendo le difficoltà così importanti e all'ordine del giorno credo che poter essere insieme e ricordare periodi belli che hanno creato immagini ed emozioni penso sia importante".

L'Ariston è Festival ma non solo come hanno ricordato i tanti ospiti. Il Premio Tenco, ad esempio, oltre a tante altre iniziative ed eventi propri: la città dei ragazzi, il nuovo teatro comico, Ariston fitness, e molto altro. "Il teatro Ariston è un sogno pensato da nostro padre Aristide e che noi cerchiamo di portare avanti senza che gli incubi di oggi riescano a togliere la poesia del sogno. - ha concluso Vacchino ricordando un'altra parola legata all'Ariston: fiducia. E' questa l'espressione che accompagna l'organizzazione della 71ª edizione del Festival di Sanremo, svoltasi tra le tantissime restrizioni legate all'emergenza Covid.