Sanremo2021: i bookmaker ‘snobbano’ Orietta Berti, Ermal Meta favorito per la vittoria

Orietta Berti protagonista della serata delle cover del Festival di Sanremo ma snobbata dai bookmaker: la cantante si piazza al secondo posto della classifica stilata dall’orchestra ma, nonostante il successo, gli analisti di Stanleybet.it la piazzano in fondo alla lavagna, con la vittoria lontana a 75 volte la scommessa e il podio a 30,00. Ermal Meta invece si conferma in vetta alla classifica provvisoria e ora è offerto a 2,50 davanti ad Annalisa, a 4,50. Stabile a 8,00 Willie Peyote, doppia cifra per Arisa, che raggiunge a 10,00 Fedez e Francesca Michielin. Stessa quota anche per Irama, che continua la gara grazie alle esibizioni registrate. Si sale a 15,00 per il successo di Maliya Ayane e de Lo Stato Sociale, con Noemi che scivola a 17 volte la posta, dopo un duetto non esaltante con Neffa. A 20,00 la vittoria di Colapesce Dimartino: i favoriti della vigilia si piazzano ora a metà tabellone, insieme ai Maneskin, a La Rappresentante di Lista e a Fasma. Seguono a 25,00 Fulminacci e Madame, con Gaia a 30,00 e i Coma Cose a 35,00. A 40,00 i veterani del Festival, Francesco Renga e Max Gazzè, che precedono Aiello, Bugo e gli Extraliscio con Davide Toffolo, tutti a 50,00. Chiudono Ghemon e Gio Evan a 70,00, con Random ultimo insieme a Orietta Berti a 75,00.