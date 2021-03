71° Festival: l'intervento di Toti prima del suo arrivo a Sanremo “Non è facile salire sul palco e regalare un momento di svago all'Italia”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi è arrivata il giorno di Giovanni Toti a Sanremo. I continui cambiamenti di 'colore' per la zona di Sanremo nei giorni del Festival hanno scatenato la reazione dei commercianti locali e oggi Toti sarà nella città con la quale c'è stato un continuo confronto nelle ultime ore.

Oggi il governatore è intervenuto in sala stampa per il saluto istituzionale e un commento: “Grazie agli organizzatori, fare il Festival quest'anno non era un lavoro facile con la sala vuota e la pressione di un Paese che vive in inquietudine. Ogni giorno c'è una notizia che turba l'opinione pubblica anche se la campagna vaccinale è partita. Non era una responsabilità facile salire su quel palco e regalare un momento di svago all'Italia, serve anche una buona dose di coraggio che va sempre premiato. Credo che non cambi il senso di essere lì”.