Ventimiglia: questa mattina riaperto al pubblico il passaggio pedonale di via Zara (foto)

Riaperto al pubblico questa mattina il passaggio pedonale in centro città in via Zara. Dopo l’intervento da parte dell’Amministrazione il tratto di strada è stato restituito ai cittadini. Manutenzione, incremento del verde pubblico, nuova pista ciclabile e non solo dunque.

Le parole del soddisfatto Sindaco Gaetano Scullino: “Questa mattina abbiamo riaperto al pubblico un passaggio pedonale in centro città ( via. Zara ) molto frequentato che con gli anni era purtroppo molto degradato e aveva bisogno di un intervento radicale di miglioramento della immagine e la messa in sicurezza”.

Il primo cittadino conclude coi ringraziamenti ai suoi collaboratori: "L’intervento seguito dall’ufficio tecnico comunale diretto dall’ing. Cigna e dal funzionario. Geom. Nocito a cui va il mio ringraziamento per la buona esecuzione dei lavori , nonché per la velocità di intervento facilitato dalla scelta di una Impresa molto professionale”.