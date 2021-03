Sanremo: la soddisfazione del consigliere Bellini per la fine dei lavori in via Matteotti e al parco 'Alfano' (Foto)

Il consigliere comunale Umberto Bellini interviene in merito alla consegna dei lavori finali di via Matteotti e la fase finale dei lavori al paro dell'auditorium 'Franco Alfano'.

In questi tristi giorni di pandemia sempre più invasiva con conseguenze negative quali un Festival della canzone a scartamento ridotto, pubblici esercenti costretti a subire le montagne russe di ordinanze regionali, scuole chiuse e quant'altro due lampi di sereno ci hanno illuminato.

La consegna, avvenuta in anticipo di un mese sui tempi previsti da parte dell'impresa 'Silvano' alla quale ritengo doveroso rivolgere i complimenti, della parte finale di via Matteotti completando così il salotto della nostra città ed il termine dei lavori di riqualificazione del 'Franco Alfano', il vecchio Parco Marsaglia della mia gioventù.

Un gioiello restituito a Sanremo, ai sanremesi e ai nostri ospiti dopo anni e anni di abbandono e conseguente degrado dovuto all infinito contenzioso fra Comune ed impresa, contenzioso risolto infine con efficacia dall'attuale sindaco, al quale bisogna dare atto, e dirgli bravo, per essersi contornato di alcuni giovani e bravi dirigenti, quali quello ai Lavori Pubblici, che realizzano nel migliore dei modi gli indirizzi che l'amministrazione dà loro (altro esempio Mercato Annonario ristrutturato in tempi record ).