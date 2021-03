Sanremo 2021: il riassunto della seconda serata, il Festival di Amorino e Patato

Riassunto delle puntate precedenti: leggere articolo di ieri. Siamo solo alla seconda.

La seconda puntata del Festival è sempre quella in cui si ingrana la marcia più alta e si prende velocità sul rettilineo sperando di trovare poche curve e nessun ostacolo. Fra tamponi, test, risultati, share, polemiche, decreti, colori, gialli, rossi, arancioni, blu cobalto, ocra gialla, verde smeraldo, ancora polemiche, rabbia, euforia, risate, lacrime, di nuovo polemiche, musica, ospiti e fiori si parte anche stasera. Amadeus e Fiorello al timone naturalmente, capitani indiscussi, lo sappiamo. Apre Fiorello vestito di piume nere come uno zorro/mamuthones sardo, entra in un teatro gremito di palloncini emoticon, sulle note di una base underground. Mito.

Comincia la sfida degli altri quattro giovani. Ne restano due. È così, spietato ma è cosi. A seguire eccola, la gara dei big, start. Dopo 29 anni, (il tempo necessario ad un mezzo per essere considerato d’epoca), torna Orietta Berti che è sempre Orietta Berti portando con sé giù dalla scalinata quella magica nostalgia dei Festival del passato e la sua intramontabile vocalità (reduce dall’inseguimento). In veste di valletta/conduttrice c’è Elodie. Sembra una diva americana r’n’b, elegante e un po’ buffa, una di noi. Una del popolo. Non c’è più il carrello portafiori (forse nessuno aveva moneta, ora in qualche salotto ricoperto di liquori) ma se qualcuno ancora si chiede che fine abbia fatto Bugo, eccolo lì, sul palco dell’Ariston (non è mai andato via? Chiamate Morgan, l’abbiamo trovato). Felicissimo di essere solo, si vede e va detto. Uno scoppiettante Fiorello scoppia palloncini in platea e in abito da “crooner”, stile Frank Sinatra, preannuncia l’entrata della super star, un’emozionatissima Laura Pausini fresca fresca di Golden Globe alla miglior canzone nel film “La vita davanti a sé”. Un altro trofeo nella sua bacheca oggetto di ristrutturazioni. Canta il brano vincitore “Io sì”. Le trovate di Fiorello sono sempre azzeccate e via al terzetto: lui beatboxer, la Pausini vocalist e Amadeus cubista. Quadro dadaista. È la volta di Gaia vincitrice dell’ultima edizione di Amici, salutiamo la De Filippi. È il momento de Lo Stato Sociale, un piccolo show nello show. Ricordo al Maestro e genio, l’immortale Ennio Morricone. Suona la tromba di Nello Salza, dirige Andrea Morricone. Ad omaggiare il grande Ennio anche le voci de Il Volo. Atterriamo in gara. Canta il gruppo La Rappresentate di Lista (e nessuno è stato espulso dal M5s. Lo segnaliamo). Ricordo flash anche a Gigi Proietti, Gigante del teatro e dello spettacolo italiano. Gags, gaffe, geriatrico pezzo di Fiorello alla Vasco e nuovamente la gara, canta Malika Ayane. Ora lo sport: la maratona giuridica di Alex Schwazer che promette ritorno sul campo di gara. Eccola Elodie a prendersi la scena esibendosi in un medley di suoi successi e quelli degli altri, ed è subito atmosfera club di Montecarlo, corpo di ballo, show di Las Vegas. Beyoncé dello stivale. Boom! Calcano il palco tre promesse: Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella. Cantano brani storici della musica italiana, che ricordi. Gara. È la volta di Ermal Meta. Poi Extraliscio con l’inesauribile Fiorello seduto in sala. In scena Gigi D’Alessio circondato da rapper esordienti, il progetto è una dedica ai “guagliune”delle periferie del mondo (sulle loro maglie vive Diego Armando Maradona): GiJay-Z! Riecco Zlatan in collegamento ricordare emozionato Davide Astori. Ibrahimovic spiritoso e minaccioso, tutto nella norma. Finalmente ritorna Mina, incredibile! Ah no è Achille Lauro dalla lunga treccia di capelli rossi graffiante come la tigre di Cremona con il suo “Bam bam twist”. Ballerini d’eccezione Francesca Barra e Claudio Santamaria. È il momento di Random, altro cantante in gara. Segue Fulminacci, quindi Willie Peyote. Dolce duetto, Fiorello feat. Elodie in “Vattene amore” e ad amorino e patato si aggiunge il trottolino amoroso. Sul palco la numero 10 della nazionale italiana femminile, la bomber Cristiana Girelli. Bimbe allenatevi! Penultimo in gara Gio Evan e infine chiude Irama, purtroppo positivo al tampone, versione “Ritorno al futuro” o meglio al passato, partecipa alla gara ammesso grazie al consenso di discografici e colleghi, con il filmato della prova generale. Ancora Elodie, in rosso, si racconta, emoziona, canta Mina.



Classifica generale. Primo Ermal meta con “Un milione di cose da dirti” ma me le dici domani. È tardi. Buonanotte.