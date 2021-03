71° Festival: Orietta Berti non riconosce la 'sua' Sanremo “Situazione gelida, la città non si riconosce, è un altro mondo”

“Appena sono salita sul palco mi sono detto di essere fortunata nel tornare a cantare dal vivo dopo un anno, è stato bellissimo per chi fa questo mestiere, ti rimane il cuore giovane”. Con queste parole Orietta Berti ha esordito in conferenza stampa streaming dopo l'esibizione di ieri sera sul palco dell'Ariston.

“Gareggio con ragazzini che potrebbero essere i miei nipoti - ha aggiunto Orietta Berti - ma quando arrivi lì sul palco e parte la musica diventi una 20enne”.

Poi Orietta ha voluto condividere le proprie sensazioni nel vivere la settimana festivaliera al tempo della pandemia: “È una situazione gelida, sembra di vivere in un altro mondo, Sanremo non si riconosce senza gente per strada e con i negozi spenti. Non c'è anima viva, nemmeno il calore di un'intervista dal vivo”.