Sanremo: protesta delle imprese in piazza Colombo, delegazione incontra Amadeus

Una delegazione dei movimenti per le imprese che stanno manifestando a Sanremo ha incontrato Amadeus. Il conduttore del 71° Festival ha ricevuto una delegazione dei movimenti che da martedì stanno protestando a pochi passi dal Teatro Ariston, in piazza Colombo.

Una manifestazione pacifica per portare all'attenzione nazionale le istanze di tante famiglie in difficoltà a causa della chiusura delle attività per le normative anti Covid. L'iniziativa è stata organizzata dalla Associazione Fieristi Italiana e ha ottenuto il supporto di Movimento Imprese Italiane, IoApro (Confederazione Imprese Unite per l'Italia) e Coemm-Clemm.

Amadeus ha ascoltato con attenzione le istanze dei rappresentanti delle imprese. Questi hanno chiesto al conduttore di farsi portavoce del loro pensiero durante una delle prossime serate della kermesse canora. La richiesta non potrà essere esaudita ma in compenso, l'organizzazione sta procedendo per ospitare una delegazione di manifestanti durante una conferenza stampa presso la Sala Stampa allestita al Casinò di Sanremo.