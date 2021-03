Vallecrosia: approvato all’unanimità l’OdG proposto dalla minoranza a favore della riqualificazione del complesso sportivo Raul Zaccari

“Sono molto soddisfatto in quanto quest’oggi in consiglio comunale è stato approvato all’unanimità l’o.d.g. proposto dalla minoranza a favore del campo Zaccari e della sua riqualificazione”. A dirlo è il Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia Fabio Perri che spiega: “Il sito sportivo comprensoriale, come più volte sostenuto dal sottoscritto, ha una valenza non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico per il ponente ligure, la sua posizione infatti è strategica in quanto vicina alla pista ciclabile e situata tra mare e monte. La facile accessibilità rende inoltre la struttura strategica dal punto di vista sociale in quanto accessibile anche alle persone disabili.

“Da anni sostengo - continua Perri - che la struttura abbia necessità di una riqualificazione e di interventi di messa in sicurezza che riportino il complesso sportivo Raul Zaccari agli antichi albori. Le molte associazioni sportive, che ancora svolgono quotidianamente i loro allenamenti, così come i singoli atleti che usufruiscono della struttura, hanno il diritto di essere tutelati e pertanto continuo a sottolineare come sia importante che il complesso sportivo rimanga pubblico e aperto a tutti".

"Oggi grazie all’approvazione di questo o.d.g. abbiamo segnato l’inizio di un percorso (a livello regionale già attivato), grazie all’interessamento del Consigliere Regionale Veronica Russo che ha sottoposto all’attenzione dell’Assessore Regionale allo sport Simona Ferro le criticità della struttura e i relativi punti di forza a conferma anche dell’o.d.g. presentato dal Consigliere Regionale Enrico Ioculano. La Regione Liguria infatti ha dimostrato apertura nella persona dell’assessore Ferro a comprendere i giusti percorsi da attivare al fine di riqualificare l’area”.

“Ci auspichiamo – conclude Perri- che il complesso sportivo Raul Zaccari possa vedere un’unione di intenti da parte di tutte le forze politiche interessate affinché la struttura stessa venga valorizzata e si possa, a fronte della riqualificazione, sviluppare anche gli ulteriori punti di forza, come quello sociale e turistico, oltre a quello sportivo già noto”.