Imperia: cartelli contro l'amministrazione: "Via Amendola da 25 giorni interdetta ai passeggini" (foto)

Cartelli contro l'amministrazione comunale di Imperia. Sono spuntati nelle scorse ore in via Amendola, una delle principali del centro di Oneglia. Ad affiggerli alcuni cittadini imperiesi scontenti dell'operato del sindaco Claudio Scajola e della sua giunta.



I cartelli riprendono ironicamente frasi utilizzate dall'amministrazione, come la più recente: "Il futuro inizia sempre con un cantiere", che diventa: "Ogni grande opera parte da un piccolo cantiere, se nell'ospedale ci sono i topi io porterò i gatti".



"Oggi nella centrale via Amendola, - scrive un nostro lettore, critico con l'operato della giunta - all'interno dei birilli che da oramai un mese, dopo che una signora di 86 anni è caduta e si è rotta il naso, sono posti a presidio di due tombini marci, sono spuntati due alberi di tazebao, riportanti le più che giuste lamentele di chi ogni giorno deve transitare in codesta via... di fatto preclusa a mamme con i passeggini e ai disabili.