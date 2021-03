Chiusura di bar e ristoranti a Sanremo, Di Muro: "Non è condivisibile metodo di governare su cambi di ordinanze e sindaci spettatori"

Non si sono fatte attendere le polemiche per l'ordinanza della Regione che chiude bar e ristoranti a partire dal 4 marzo, durante la settimana del Festival. I malumori nascono dai titolari di bar e ristoranti, che solo pochi giorni fa avevano ricevuto rassicurazioni, tramite una precedente ordinanza di Regione Liguria che dava il via libera all'apertura fino alle 18.



Anche la politica si è espressa, lo hanno già fatto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri (QUI) e il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano (QUI). A loro si aggiunge anche il deputato della Lega Flavio Di Muro.



"La sicurezza sanitaria è da tutelare e perseguire, - scrive sui social - ma con la giusta programmazione. Mi spiace ma non è condivisibile questo modo di amministrare basato su repentini cambi di ordinanze, sindaci spettatori e categorie economiche inascoltate. I cittadini, le famiglie e le imprese del Ponente sono al limite della sopportazione. La politica tutta, me compreso, deve fare di più e meglio".