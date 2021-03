Il 71° Festival di Sanremo piace ai più giovani: la fascia femminile 15/24 anni supera il 71%

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha aperto questa mattina la consueta conferenza stampa delle 12 commentando i dati di ascolto dell'esordio.

“Il primo bilancio è positivo, c'è una flessione piccola rispetto all'anno scorso ma è una comparazione poco praticabile siccome siamo differiti di un mese - ha dichiarato Coletta - un risultato in linea con gli ultimi 20 anni delle prime serate del Festival. C'era anche la partita, quindi eravamo in un contesto competitivo diverso”.

La prima serata del Festival 2021 ha poi portato in dote un altro risultato importante, come spiega Coletta: “Nella storia di Sanremo non si erano mai raggiunti target sulle ragazze tra i 15/24 anni che superano il 71% e, sul complessivo 15/24, siamo quasi al 64%. È la prima volta”.

“Abbiamo fatto un miracolo, abbiamo vinto perché si è fatto il Festival” ha poi aggiunto il vice direttore Claudio Fasolo.

Ottima anche la performance digital con una crescita esponenziale: esclusi gli eventi sportivi, la prima serata del Festival è l’evento Rai più visto in diretta streaming, con +45% rispetto al 2020 e un’offerta on demand che fa segnare un +62%.

La prima serata, inoltre, è stata la più commentata di sempre sui social con 4 milioni di interazioni nelle 24 ore (+31% rispetto al 2020). Twitter, in particolare, fa registrare un +58% e Instagram un +23%